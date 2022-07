“Tỷ phú Shark Tank” Mark Cuban bật mí “nguyên tắc kiếm tiền” khi thị trường khó khăn

Trước khi trở thành tỷ phú vào năm 1999, Cuban đã nổi tiếng trên chương trình thực tế Mỹ Shark Tank, ông chia sẻ đã trải qua nhiều thất bại. "Việc bạn đã thất bại bao nhiêu lần trong quá khứ chẳng quan trọng. Bạn chỉ cần đúng một lần, sau đó, ai cũng sẽ nói bạn thật may mắn", ông Cuban nói trên chương trình "Pardon My Take".