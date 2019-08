Những cuốn sách “gối đầu giường” 8 bộ óc thiên tài nhất thế giới luôn đọc hằng đêm

Thứ Bảy, 24/08/2019 17:01

Đọc sách có khả năng định hình tính cách và trí tuệ của con người. Vậy những bộ óc vĩ đại nhất trên thế giới đang đọc gì để hoàn thiện mình mỗi ngày?

Nhiều người trong số chúng ta luôn lấy lý do bận rộn để thoái thác hết chuyện nọ đến chuyện kia, từ chối theo đuổi những thói quen lành mạnh. Trong khi đó, những người thực sự bận rộn - các tỷ phú, doanh nhân hàng đầu trên thế giới - lại vẫn có đủ thời gian để đọc sách mỗi ngày.



Warren Buffett bắt đầu đọc sách ngay sau khi ăn sáng, trong khi Mark Zuckerberg và Bill Gates hay chia sẻ trên blog những cuốn sách ưa thích của mình. Bởi lẽ, họ hiểu rằng chỉ có đọc sách mới giúp mình mở mang kiến thức để trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi. Đây cũng là cách để họ thư giãn sau mỗi ngày mệt mỏi.

Dưới đây là những cuốn sách "gối đầu giường" mà 8 tỷ phú, doanh nhân thành đạt nhất thế giới chọn lựa để đọc mỗi tối.

Warren Buffett - CEO Berkshire Hathaway: The Intelligent Investor

Warren Buffett - CEO Berkshire Hathaway: The Intelligent Investor

Ở tuổi 88, nhà đầu tư lỗi lạc này vẫn rất chăm đọc sách. Mỗi ngày, ông đều cố gắng đọc được ít nhất 500 trang. Buffett đã từng giới thiệu rất nhiều đầu sách, nhưng ông vẫn yêu thích cuốn sách mình đọc năm 19 tuổi nhất.

Được xuất bản cách đây 70 năm, cuốn sách The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) của Benjamin Graham đã giúp Buffett phát triển nền tảng học thuật cũng như rèn luyện kỷ luật cảm xúc. Nhờ vậy, ông mới có thể trở thành tỷ phú như ngày hôm nay.

Jeff Bezos - CEO Amazon: Remains of the Day

Jeff Bezos - CEO Amazon: Remains of the Day

Là thiên tài kinh doanh hàng đầu thế giới nhưng CEO Amazon lại có một sự lựa chọn khá bất ngờ. Cuốn sách ưa thích nhất của ông chính là tiểu thuyết The Remains of the Day - tác phẩm đoạt giải Booker của nhà văn Kazuo Ishiguro.

Đây là một câu chuyện nhuốm màu nuối tiếc và buồn bã, kể về cuộc đời của nhân vật chính từ khi làm quản gia cho tới Thế chiến II. Jeff Bezos tin rằng ông ấy học được nhiều điều từ tiểu thuyết hơn là sách kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng có vài cuốn sách về kinh doanh bền vững của tác giả Jim Collins trên kệ.

Elon Musk - CEO Tesla: Lord of the Flies

Elon Musk - CEO Tesla: Lord of the Flies

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cực kỳ hâm mộ cuốn Lord of the Flies (Chúa ruồi) của nhà văn từng đoạt giải Nobel William Golding.

Được viết vào thập niên 50 của thế kỷ trước, kể về những cậu học sinh người Anh bị bỏ lại trên một hòn đảo hoang vắng và buộc phải tự lực cánh sinh, đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi nói về sự tham lam và sinh tồn. CEO Tesla nhìn thấy chính bản thân mình trong cuốn sách này.

Ngoài ra, ông cũng hay đọc sách về kinh doanh và khoa học giả tưởng.

Mark Zuckerberg - CEO Facebook: The Varieties of Religious Experience và World Order

Mark Zuckerberg - CEO Facebook: The Varieties of Religious Experience và World Order

Dù là người sáng tạo ra Facebook - ứng dụng khiến con người ít có thời gian đọc sách hơn, Mark Zuckerberg lại rất thích đọc sách về khoa học, kinh doanh và tôn giáo. Hai cuốn sách ưa thích nhất của vị CEO trẻ tuổi này là: The Varieties of Religious Experience của William James và World Order (Trật tự thế giới) của Henry Kissinger.

Trong cuốn sách của mình, Kissinger đã phân tích về mối quan hệ giữa các nước châu Âu, các nước Hồi giáo, Trung Quốc và Mỹ. Ông cho người đọc thấy những khó khăn mà các cường quốc này phải đối mặt để đạt được vị thế như ngày hôm nay trong khuôn khổ quốc tế.

Tim Cook - CEO Apple: Competing Against Time

Tim Cook - CEO Apple: Competing Against Time

Hồi ký của Gandhi hay Bobby Kennedy, cũng như truyện tranh March của tác giả John Lewis đã giúp CEO Apple hiểu được tầm quan trọng của quyền công dân. Có lẽ đó chính là những cuốn sách giúp Tim Cook tự tin công khai mình là gay vào năm 2014.

Ngoài ra, ông cũng khuyên nhân viên của mình nên đọc cuốn Competing Against Time viết bởi George Stalk Jr. và Thomas Hout.

Satya Nadella - CEO Microsoft: The Boys in the Boats

Satya Nadella - CEO Microsoft: The Boys in the Boats

Bản thân cũng từng là tác giả sách, CEO Microsoft thường nhìn về quá khứ để kiến tạo tương lai. Một trong những cuốn sách ưa thích của ông là The Boys in the Boat của Daniel James Brown. Đây là câu chuyện anh dũng về đội tuyển đua thuyền Mỹ vào năm 1936, khi tham gia Olympics dưới thời Hitler. Cuốn sách cũng kể về giấc mơ của con người trong thời kỳ Đại khủng hoảng.

Sundar Pichai - CEO Google: The Gene: An Intimate History và The Emperor of All Maladies

Sundar Pichai - CEO Google: The Gene: An Intimate History và The Emperor of All Maladies

Người đứng đầu Google gợi ý mọi người nên đọc 2 tác phẩm của chuyên gia ung bướu học Siddhartha Mukherjee: The Gene: An Intimate History (Gen: Lịch sử và Tương lai nhân loại) và The Emperor of All Maladies (Lịch sử Ung thư: Hoàng đế của bách bệnh).

Richard Branson - Người sáng lập Virgin Group: Peter and Wendy và A Brief History of Time

Richard Branson - Người sáng lập Virgin Group: Peter and Wendy và A Brief History of Time

Tự nhận mình có tính cách giống nhân vật Peter Pan, tỷ phú Richard Branson cho biết cuốn truyện cổ tích Peter and Wendy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời ông. Chính những cuốn sách vui tươi dành cho trẻ em này đã định hình con người vị tỷ phú này.

Ông còn rất yêu thích tác phẩm kinh điển của Stephen Hawking - A Brief History of Time (Lược sử thời gian). Đây là có lẽ là cuốn sách thú vị nhất thế giới về cuộc hành trình đi tìm một lý thuyết chung cho vật lý.