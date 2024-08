Dự báo tiềm năng đầu tư bất động sản Bình Dương sau luật đất đai mới

Thị trường đầu tư nhà đất "vào đường băng" sẵn sàng tăng tốc



Trong nửa đầu năm 2024, thị trường bất động sản (BĐS) liên tục ghi nhận các tín hiệu tích cực về cả số lượng giao dịch lẫn giá bán. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, có trên 253.000 giao dịch thành công trong 6 tháng qua – tăng 10,26% so với nửa cuối năm 2023 và chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà đất.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy giá rao bán trung bình 6 tháng đầu năm tăng 24% so với cùng kỳ, đưa BĐS lên dẫn đầu về lợi suất đầu tư cao nhất so với vàng, chứng khoán và ngoại tệ. Nhu cầu tìm kiếm đất nền và nhà riêng toàn quốc trong quý 2/2024 tăng lần lượt 33% và 18% so với quý 1/2024.

Với những dự báo lạc quan cho nửa cuối năm 2024, giới đầu tư nhận định thị trường nhà đất đang trong giai đoạn "sẵn sàng cất cánh", nhờ trợ lực tín dụng và pháp lý mới. Lãi suất cho vay mua nhà thấp kỷ lục 20 năm qua - chỉ từ 4.9%/năm, tạo cơ hội tốt cho các nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Đồng thời, Luật Đất đai mới có hiệu lực từ ngày 1-8 cũng đã tháo gỡ rào cản pháp lý, góp phần gia tăng nguồn cung mới cho thị trường.

Bình Dương hứa hẹn cho tiềm năng sinh lời cao trong tương lai, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trước khi luật mới áp dụng mức giá mới cho thị trường. (Ảnh: Sycamore)

Song luật Đất đai 2024 cũng sẽ tác động đến mặt bằng giá BĐS cao hơn thông qua cơ chế định giá giải phóng và đền bù đất theo thị trường, làm tăng giá vốn dự án mới. Chẳng hạn TP HCM, dự thảo bảng giá đất mới ở tất cả quận, huyện đều tăng từ 10 - 51 lần. Tại Bình Dương, giá đất mới cũng dự kiến điều chỉnh tăng 11% - 247% so với mức giá cũ, tương ứng 45% giá thị trường.



Do đó, người mua hiện đang tích cực săn tìm sản phẩm tiềm năng trước khi luật mới tác động đến thị trường. Trong cuộc đi "săn" nhà đất, Bình Dương được xem là lựa chọn an toàn của dòng tiền đầu tư dài hạn nhờ lợi thế cơ sở hạ tầng, vị trí địa kinh tế cùng kỳ vọng giá tăng mạnh.

Tiềm năng tăng trưởng nhà đất tại Bình Dương

Hiện nay, nguồn cung nhà phố trên thị trường rất khan hiếm. TP HCM chỉ có vài dự án ra mắt với mức giá lên đến 40-100 tỷ đồng mỗi căn khiến việc sở hữu chỉ dành cho những khách hàng có tài chính rất mạnh. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư khác lại lựa chọn hướng về vùng ven để tìm mua nhà phố với mức giá "mềm" hơn.

Điển hình tại trung tâm TP Mới Bình Dương, Sycamore đang đón nhận nhiều sự quan tâm khi là dự án nhà ở quy mô lớn nhất do chủ đầu tư CapitaLand Development triển khai tại Việt Nam, được quy hoạch bài bản để kiến tạo chuẩn sống vươn tầm nơi đây.

Nhà câu lạc bộ The Canopy với 26 tiện ích đặc quyền trong The Orchard @Sycamore (Ảnh: Sycamore)

Giai đoạn đầu, Sycamore dành 9.1ha quỹ đất phát triển phân khu thấp tầng khép kín The Orchard. Trong nội khu khuôn viên, chủ đầu tư tiếp tục dành phần lớn quỹ đất để phát triển hệ cây xanh cấp bóng mát 80% từ cổng chào đến từng ngôi nhà, hệ tiện ích cao cấp cùng làn đường 3.5 km dành riêng cho xe đạp…



Bộ sưu tập Garden Villa ấn tượng trong phân khu The Orchard (Ảnh: Sycamore)

The Orchard độc quyền đem đến 368 căn nhà phố liền kề và biệt thự, với điểm nhấn là Bộ sưu tập Garden Villa bao gồm các căn biệt thự song lập sở hữu khoảng sân vườn rộng rãi cùng vị trí cận kề tiện ích xanh mát. Thiết kế biệt thự song lập còn bao gồm màn chắn nắng xoay đa năng và khoảng sân thượng mở tối đa hóa không gian sống của gia chủ.



Sở hữu biệt thự có sân vườn mang lại nhiều lợi ích về mặt tinh thần. (Ảnh: Sycamore)

Lấy cảm hứng từ phong cách nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp, chủ đầu tư lên thiết kế cho cổng nhà mở, thành cao, góp phần tạo nên không gian sống thoáng đãng, kết nối mà vẫn đảm bảo an ninh, an toàn.



Với độ thông tầng ấn tượng cao đến 7m, gia chủ có thể tận dụng để phong phú các giải pháp trang trí, mang đến không gian sống thông thoáng và sang trọng. Mỗi ngôi nhà sẽ được đi kèm một cây xanh trước nhà và khoảng sân đậu xe rộng rãi với sức chứa lên đến 3 chiếc ô tô, giúp gia tăng độ lưu thông gió tự nhiên và tiện lợi khi đỗ xe.

Tận dụng đà hồi phục của thị trường cùng tiềm lực vững chắc từ dự án, giỏ hàng "nhà trên đất vàng" The Orchard hứa hẹn sẽ nhanh chóng cất cánh cùng các nhà đầu tư trong thời gian tới.