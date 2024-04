Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Gamuda Land là nhà phát triển bất động sản từ Malaysia và là công ty con của Gamuda Berhad trân trọng thông báo ra mắt dự án Quick-turnaround (QTP) thứ tư của chúng tôi, dự án khu dân cư thấp tầng tại huyện Bình Chánh, TP HCM.



Quỹ đất thấp tầng hiếm có tại TP HCM

Báo cáo quý I của các công ty nghiên cứu thị trường vừa công bố cho thấy nguồn cung nhà ở tại TP HCM tiếp tục khang hiếm. Đặc biệt là quỹ đất sạch triển khai dự án, nhất là dự án thấp tầng càng khang hiếm hơn. Nguyên nhân vẫn là câu chuyện vướng mắc pháp lý, dự án chưa "khơi thông"vì vậy mà giai đoạn vừa qua cũng như báo vài năm tới nguồn cung dự án vẫn khang hiếm.

Ông Angus Liew, Chủ tịch của Gamuda Land Việt Nam, cho biết tiếp nối thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) dự án Eaton Park (TP Thủ Đức) thành công vào năm 2023, Gamudaland tiếp tục mở rộng danh mục phát triển dự án xoay vòng vốn nhanh (quick turn over project- QTP) bằng dự án thứ tư có tên The Meadow này ở Bình Chánh, TP HCM. Với lợi thế về mặt pháp lí, dự án thấp tầng là một cơ hội đầu tư hiếm có, phù hợp với chiến lược QTP của công ty, hướng tới mục tiêu phát triển dự án mới với thời gian phát triển từ 3 đến 5 năm,"

Đặc biệt, lãnh đạo Gamuda Land cho biết Bình Chánh là huyện tiềm năng hướng tới mục tiêu năm 2030, thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) – mô hình phát triển lấy cơ sở hạ tầng giao thông công cộng làm nền tảng cho phát triển quy hoạch đô thị của toàn khu vực. Vì vậy, dự án tại Bình Chánh sở hữu vị trí chiến lược, hưởng lợi đáng kể từ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại và tương lai.

Dự án The Meadow sở hữu lợi thế vị trí "vàng", nằm ngay gần nút giao của đường Trần Văn Giàu, tuyến đường kết nối khu trung tâm thành phố qua hai trục đường huyết mạch Quốc Lộ 1A và Đại lộ Võ Văn Kiệt, và tuyến đường Vĩnh Lộc – tuyến đường được quy hoạch mở rộng để trở thành trục đường chính, kết nối Bình Chánh với các vùng lân cận vào năm 2028.

The Meadow sở hữu lợi thế vị trí "vàng", nằm ngay gần nút giao của đường Trần Văn Giàu – tuyến đường kết nối khu trung tâm thành phố.





Ngoài ra, cơ sở hạ tầng khu vực sẽ cải thiện đáng kể khi Đường Vành đai 3 (cách dự án chỉ khoảng 2.5km) được hoàn thành vào năm 2026. Dự án đường vành đai giúp kết nối dễ dàng dự án mới của Gamuda Land và các tỉnh lân cận (Bình Dương và Long An), qua đó tạo nên đường kết nối thuận lợi tới các khu trung tâm kinh tế và văn hóa trọng điểm.

Các dự án cơ sở hạ tầng nổi bật khác tại Bình Chánh bao gồm Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và Tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên) cũng có kế hoạch triển khai sớm trong thời gian tới, nhằm kết nối thuận tiện Bình Chánh tới khu vực lân cận và trung tâm thành phố.

Theo Gamuda Land, dự án The Meadow bao gồm 212 căn nhà phố và biệt thự trên diện tích đất rộng hơn 5 ha, cùng với thiết kế tỉ mỉ và quy hoạch tổng thể chất lượng, dự án được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát bất động sản liền thổ trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung tại TP HCM. Cụ thể, dự án có 4 loại hình sản phẩm được thiết kế độc đáo: Nhà phố truyền thống, nhà phố sân vườn, nhà phố phong cách và biệt thự. Mỗi phong cách thể hiện các yếu tố kiến trúc riêng biệt, được thiết kế để đáp ứng sở thích và lối sống đa dạng.

Dự án The Meadow bao gồm 212 căn nhà với 4 loại hình sản phẩm được thiết kế độc đáo





Phong cách sống "xanh" không thể không trở thành xu hướng chính, dự án The Meadow đã đặt ra mật độ mảng xanh lên đến 63%, được kiến tạo thành 30 khu tiện ích đa dạng, mang đến không gian sống lý tưởng, đề cao sức khỏe và tinh thần cộng đồng.

Từ khu clubhouse đặc quyền, khu vực BBQ ngoài trời thoáng mát, khu vui chơi sôi động dành riêng cho trẻ em, sân bóng rổ hiện đại, đến những khu vườn cộng đồng yên bình với hơn 10 thiết kế cảnh quan khác nhau, nơi cư dân có thể tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên qua vườn mưa, vườn trồng rau, lối đi bộ thư giãn, đường chạy bộ rèn luyện sức khỏe, khu vực vui chơi dành cho thú cưng,...

Bằng cách kết hợp các thiết kế sinh thái đặc trưng của chúng tôi, dự án mang đến lối sống thân thiện với môi trường, một bầu không khí trong lành và môi trường sống yên bình để cư dân thư giãn sau những căng thẳng thường nhật.. Hơn nữa, cư dân sẽ được hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu, bao gồm các siêu thị và trung tâm thương mại như Co.op Mart và AEON Mall Bình Tân, trường học và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các phong khám và bệnh viện quốc tế gần đó như Bệnh viện Quốc tế City, v.v.

Với phân khúc và mức giá hấp dẫn, The Meadow sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một phong cách sống an lành với đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại. Theo nghiên cứu của Savills, do nhu cầu về nhà ở liền thổ tiếp tục tăng trong khi nguồn cung lại khan hiếm, phân khúc này tại TP HCM hiện có tốc độ tăng trưởng giá khá cao, trung bình khoảng 20% mỗi năm trong vòng 5 năm vừa qua.

Dự án Celadon City, khu đô thị kiểu mẫu với mật độ xanh hơn 60% do Gamuda Land phát triển ở TP HCM.

"Với sự khan hiếm của nguồn cung bất động sản thấp tầng trong năm 2024, chúng tôi dự kiến dự án The Meadow tại Bình Chánh sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể. The Meadow sẽ nhắm vào các quản lí cấp cao, chủ doanh nghiệp, các gia đình với nhu cầu ở tại những dự án chất lượng với các tiện ích đầy đủ và hiện đại, cũng những nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản giá trị"- ông Angus Liew cho biết.