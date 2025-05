Ngân hàng số Cake ra mắt Quỹ chung

Quỹ chung cho phép nhóm bạn bè, gia đình, cặp đôi hoặc đồng nghiệp dễ dàng góp quỹ, quản lý chi tiêu chung và theo dõi giao dịch trực tiếp trên ứng dụng Cake.

Tính năng Quỹ chung cho phép người dùng tạo quỹ, mời thành viên tham gia và thực hiện giao dịch chi tiêu chung ngay trên ứng dụng ngân hàng số Cake. Người dùng có thể nạp tiền vào quỹ, chuyển tiền hoặc quét mã để thanh toán, đồng thời theo dõi lịch sử giao dịch theo thời gian thực.

Người dùng có thể mời bạn bè tham gia quỹ thông qua đường link hoặc mã QR, mọi giao dịch đều được công khai để các thành viên cùng theo dõi số dư, khoản thu – chi. Đặc biệt, trưởng nhóm còn có thể xuất bản sao kê trực tuyến để chia sẻ với những người chưa cài đặt ứng dụng. Tất cả đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Được phát triển dựa trên thói quen tài chính thực tế của người Việt, Quỹ chung vận hành trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn và bảo mật.

Giao diện trực quan của Quỹ chung trên ứng dụng Cake

Cake tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin và xác thực, như ISO/IEC 30107-3 cho sinh trắc học khuôn mặt, ISO/IEC 27001:2022 cho hệ thống quản lý an toàn thông tin và FIDO2 cho xác thực không mật khẩu, PCI DSS 4.0 Level 1 cho dữ liệu thẻ thanh toán... Các tiêu chuẩn này tạo nền tảng vững chắc, giúp người dùng an tâm khi sử dụng Quỹ chung và các dịch vụ tài chính số khác của Cake.

Với những nỗ lực bền bỉ, Cake từng bước khẳng định vị thế ngân hàng số dẫn đầu tại Việt Nam. Năm 2025, tổ chức The Asian Banker vinh danh Cake là "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam", đồng thời thuộc Top 100 ngân hàng số xuất sắc nhất toàn cầu do The Asian Banker Insight bình chọn.