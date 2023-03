F88 Huy động thành công 50 triệu USD vòng Series C.

Thứ Năm, 02/03/2023 22:28

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương 1.185 tỷ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam-Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Nguồn vốn mới sẽ được đầu tư vào (1) phát triển công nghệ, dữ liệu và khoa học dữ liệu, (2) xây dựng thương hiệu và gia tăng khách hàng mới cũng như (3) phát triển đội ngũ và thu hút nhân tài.



Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc F88, cho biết:



"Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman, đại diện cho Cơ quan Đầu tư Vương quốc Oman (Oman Investment Authority - OIA), mong muốn mở rộng đầu tư vào mảng tài chính vi mô tại Việt Nam để cung cấp cho phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng (unbanked và underbanked) khả năng tiếp cận với các khoản vay nhỏ phục vụ nhu cầu khẩn cấp của họ. Đồng thời, Quỹ Mekong Capital Fund IV cũng có cùng quan tâm về việc nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Năm 2022, F88 đã được Trung Tâm Tài Chính Toàn Diện (Center for Financial Inclusion - trước đây là The Smart Campaign) xếp hạng và cấp Chứng chỉ Bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi là một trong số ít các công ty tư nhân trong lĩnh vực kinh doanh cho vay tiêu dùng vi mô có thể đáp ứng các tiêu chí đầu tư nghiêm ngặt của VOI và MEF IV về tác động xã hội bên cạnh các tiêu chí khác.

F88 vinh dự được chào đón VOI và MEF IV đồng hành. Chúng tôi tin rằng việc có cả hai nhà đầu tư sẽ là nền tảng giúp chúng tôi đảm bảo việc mở rộng nhanh song hành cùng chất lượng dịch vụ tuyệt vời trong những năm tới. Chúng tôi theo đuổi một nền văn hóa học tập, trao quyền cho các bạn chuyên viên trẻ, có năng lực để giúp đỡ họ phát triển sự nghiệp. Chúng tôi tự hào vì có thể tuyển dụng, xây dựng và giữ chân những người giỏi nhất trong lĩnh vực cho vay và fintech tại Việt Nam. Từ đó, chúng tôi có thể giúp cho những khách hàng chưa đáp ứng được các yêu cầu theo các định chế tài chính, ngân hàng chính thống thông qua việc cung cấp cho họ những dịch vụ tiện lợi, thân thiện nhất.

Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn lần này, trong khi đó đây là khoản đầu tư thứ ba từ các quỹ của Mekong Capital vào F88, sau hai đợt đầu tư đã được công bố trước đó vào năm 2017 và 2020".

Ông Nguyễn Xuân Giao, Giám đốc Đầu tư thuộc Quỹ đầu tư Việt Nam Oman (VOI) cho biết: "Là nhà đầu tư rất quan tâm tới các vấn đề về môi trường và xã hội, mục tiêu đầu tư của VOI là cung cấp nguồn vốn tăng trưởng cho các công ty tạo ra tác động tích cực cho kinh tế xã hội và môi trường đối với cộng đồng. Do đó, kể từ khi thành lập vào năm 2009, Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman đã giải ngân hơn 300 triệu USD vào các lĩnh vực như tái tạo năng lượng, nước sạch, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Việc góp vốn vào F88 là khoản đầu tư đầu tiên của chúng tôi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Điều này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào mô hình kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của công ty cũng như những lợi ích xã hội mà F88 có thể mang lại".

Cũng chung góc nhìn đó, ông Chris Freund, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Mekong Capital, nhấn mạnh: "Khi chúng tôi công bố Mekong Enterprise Fund III đầu tư vào F88 trong buổi họp báo tại Hà Nội vào tháng 1 năm 2017, F88 chỉ có 15 phòng giao dịch. Một phóng viên hỏi tôi liệu F88 có thể trở thành Thế Giới Di Động tiếp theo không, và tôi đã trả lời rằng F88 có nhiều cơ hội thành công như Thế Giới Di Động. Sáu năm sau, vào tháng 3 năm 2023, quỹ mới nhất của chúng tôi, MEF IV, tiếp tục đầu tư vào F88, nhưng giờ đây là một trong những chuỗi dịch vụ tài chính lớn nhất tại Việt Nam. Tôi có niềm tin vững chắc vào sự phát triển và thành công không ngừng của F88 với đội ngũ đồng sáng lập tài năng, cởi mở và sẵn sàng chuyển mình. Tôi tin chắc rằng F88 và đội ngũ công ty sẽ trở thành hình mẫu về cách vận hành doanh nghiệp phát triển một cách đáng tin cậy và đạt được tầm nhìn của mình".