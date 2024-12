Tập đoàn Khang Điền nhận 2 giải thưởng uy tín

Luôn mang lại những giá trị thiết thực và tối ưu hoá lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng, mới đây Tập đoàn Khang Điền được vinh dự nhận hai giải thưởng "Nhà phát triển Bất động sản tiêu biểu" và "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư trao tặng. Trước đó, vào tháng 11/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn cũng vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc Gia do Bộ Công Thương tổ chức.

Doanh nghiệp bất động sản được giới chuyên môn đánh giá cao và cộng đồng đón nhận

Nhằm tôn vinh những công ty bất động sản có chiến lược phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả và đóng góp cho xã hội, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư chủ trì các giải thưởng uy tín với hội đồng Giám khảo là những chuyên gia kinh tế - bất động sản trong nước và quốc tế.

Tại sự kiện trao giải vào ngày 11/12/2024, Tập đoàn Khang Điền một lần nữa khẳng định vị thế khi nhận đồng thời hai danh hiệu "Nhà phát triển Bất động sản tiêu biểu" lần thứ 8 liên tiếp và "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" lần thứ 7 liên tiếp.

Đại diện Tập đoàn Khang Điền nhận giải thưởng "Nhà phát triển Bất động sản tiêu biểu" và "TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư trao tặng.

Hai giải thưởng này tiếp tục đóng góp vào chuỗi thành tích Khang Điền được vinh danh trong năm 2024 bao gồm lần thứ hai liên tiếp được công nhận là "Thương hiệu Quốc gia" do Bộ Công thương chủ trì và được xướng tên là "Chủ đầu tư của Thập kỷ" tại giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tự hào nhiều năm có tên trong Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín (do Vietnam Report và Báo Vietnamnet bình chọn). Các danh hiệu này được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời khách hàng lựa chọn làm chuẩn mực để nhận biết những chủ đầu tư và dự án có chất lượng tốt.

Tập đoàn Khang Điền vinh dự được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024.

Hành trình hơn 23 năm phát triển bền vững, kiến tạo những giá trị thật cho khách hàng và cộng đồng

Thành lập từ năm 2001, Tập đoàn Khang Điền luôn kiên định với mục tiêu phát triển các dự án bất động sản dựa trên nền tảng pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm.

Khang Điền đã giới thiệu ra thị trường hơn 20.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự và căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh với thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện ích, nhiều không gian xanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và kiến tạo nên các khu dân cư đáng sống.

Các dự án do Khang Điền phát triển được bàn giao nhà đúng hạn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng, tiêu biểu có thể kể đến như: khu biệt thự The Venica, Lucasta, khu biệt thự và nhà phố Verosa Park, khu nhà phố The Classia (TP Thủ Đức), chung cư The Privia (Q. Bình Tân) …

Dự án chung cư The Privia đang bàn giao cho khách hàng vượt tiến độ (2024), là điểm sáng của thị trường bất động sản tại quận Bình Tân.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Khang Điền luôn đề cao trách nhiệm xã hội và công tác thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng với tinh thần "Trao yêu thương – Dựng tổ ấm".

Khang Điền tích cực thực hiện các hoạt động nâng cấp bệnh viện, cải tạo trường học, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cầu, đường, chỉnh trang cảnh quan đô thị… Trong năm 2024, Khang Điền vinh dự là đơn vị tài trợ chính nhiều hạng mục tại công viên bờ sông Sài Gòn (Phía Thủ Thiêm – TP Thủ Đức).