Doanh nhân

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược

Thứ sáu, 31/10/2025 07:56

Tập đoàn Nguyễn Hoàng (Nguyen Hoang Group, NHG) và Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Ký kết này ghi nhận sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ của Việt Nam.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược - Ảnh 1.

Hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, VNG sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng điện toán đám mây để nâng cao năng lực quản trị, giảng dạy và học tập trong hệ sinh thái giáo dục của NHG. Hai bên cũng sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý văn bằng và hồ sơ học tập, đảm bảo tính xác thực và minh bạch cho người học trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số, VNG thông qua nền tảng Zalopay sẽ phối hợp cùng NHG tích hợp phương thức thanh toán học phí và các dịch vụ nội bộ. Nghiên cứu áp dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao chất lượng khách hàng cùng các giải pháp quản lý rủi ro, phòng chống gian lận giao dịch tài chính, góp phần xây dựng môi trường giao dịch minh bạch, thuận tiện và an toàn.

Trong lĩnh vực truyền thông và kết nối cộng đồng, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động lan tỏa giá trị tích cực tới học sinh – sinh viên, cán bộ, nhân viên và cộng đồng. Trước mắt, VNG và NHG sẽ đồng hành trong Giải chạy trực tuyến UpRace, khuyến khích lối sống lành mạnh, tinh thần gắn kết và năng lượng tích cực trong toàn hệ sinh thái giáo dục của NHG.

Sự kiện ký kết giữa Nguyen Hoang Group và VNG không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác hai bên, mà còn thể hiện cam kết cùng hành động vì một Việt Nam số hóa - sáng tạo - bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia 2025-2030.

Song Hà

VNG đạt giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” năm 2023

VNG đạt giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” năm 2023

Doanh nhân 12:52

Công ty Cổ phần VNG vừa được APEA 2023 vinh danh nhờ hệ sinh thái công nghệ phục vụ hàng chục triệu người dùng mỗi ngày và những dự án cộng đồng sáng tạo, giàu ý nghĩa.

VNG có môi trường làm việc tốt nhất châu Á

VNG có môi trường làm việc tốt nhất châu Á

Doanh nhân 09:09

VNG là công ty công nghệ Việt Nam duy nhất góp mặt trong Tốp 25 doanh nghiệp lớn có Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023, theo Great Place to Work® (GPTW), nhờ môi trường làm việc chuẩn quốc tế, tôn trọng sự đa dạng và đối xử công bằng.

VNG được vinh danh tốp 5 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

VNG được vinh danh tốp 5 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Doanh nhân 22:52

Tại sự kiện 2023 Vietnam Best Workplaces™ do GPTW vừa tổ chức, VNG đã được xướng tên trong hạng mục Top 5 các công ty quy mô lớn (từ 1.000 nhân viên trở lên) có môi trường làm việc tốt nhất.

nhân lực chất lượng cao

trí tuệ nhân tạo

ứng dụng công nghệ

Công ty cổ phần

điện toán đám mây
Brancher.X tiên phong ứng dụng công nghệ vào marketing

Brancher.X tiên phong ứng dụng công nghệ vào marketing

Doanh nhân 07:57

Brancher.X là một trong số ít doanh nghiệp truyền thông - quảng cáo được vinh danh tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025.

Tự vận hành thương mại điện tử dễ hay khó ?

Tự vận hành thương mại điện tử dễ hay khó ?

Doanh nhân 14:40

Tự vận hành Thương mại điện tử không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chiến lược giúp doanh nghiệp làm chủ nội lực – làm chủ dữ liệu – làm chủ tương lai.

CapitaLand Development (CLD) bán được 91% căn hộ tại The Fullton Edition

CapitaLand Development (CLD) bán được 91% căn hộ tại The Fullton Edition

Dự án 16:27

CLD ghi nhận sức hấp thụ mạnh với The Fullton Edition – dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội mở rộng, Việt Nam.

Ứng dụng AI vào ngân hàng ở Việt Nam: Xu hướng nhất thời hay tất yếu?

Ứng dụng AI vào ngân hàng ở Việt Nam: Xu hướng nhất thời hay tất yếu?

Số hóa 14:25

Với các ngân hàng ở Việt Nam hiện đại, việc ứng dụng AI là xu hướng không thể đảo ngược, bên cạnh việc tìm hiểu về những rủi ro tiềm ẩn và giải pháp hiệu quả.

Masterise Homes xứng danh "Best Luxury Developer" tại Propertyguru Vietnam Property Awards 2025

Masterise Homes xứng danh "Best Luxury Developer" tại Propertyguru Vietnam Property Awards 2025

Doanh nhân 14:22

Masterise Homes được vinh danh Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam và Dự án căn hộ hạng sang có kết nối tốt nhất Việt Nam.

4+ Mẫu cửa nhôm kính đẹp xu hướng mới nhất năm 2025

4+ Mẫu cửa nhôm kính đẹp xu hướng mới nhất năm 2025

Vật tư 18:33

Trong vài năm trở lại đây, cửa nhôm đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia chủ, đặc biệt trong các công trình nhà phố, biệt thự và dự án cao cấp.

Bosch Việt Nam góp phần phát triển tài năng nội địa cho toàn cầu

Bosch Việt Nam góp phần phát triển tài năng nội địa cho toàn cầu

Số hóa 16:29

Bosch Việt Nam, tập đoàn cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới, đã công bố khởi động chuỗi sự kiện Bosch Tech Tour 2025.

MoMo hợp tác cùng ePass phát triển nền tảng giao thông số

MoMo hợp tác cùng ePass phát triển nền tảng giao thông số

Số hóa 08:38

MoMo và ePass - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel ký kết hợp tác chiến lược phát triển hệ sinh thái giao thông số toàn diện.

Dulux Professional đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

Dulux Professional đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

Vật tư 09:55

Dulux Professional, thương hiệu sơn hàng đầu từ AkzoNobel, tự hào tiếp tục là Nhà tài trợ Vàng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025.

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống

Doanh nhân 09:53

Tại Triển lãm Công nghệ Bosch Tech Tour 2025 ngày 24-10, Bosch đã giới thiệu "Ngôi nhà Bosch" (The House of Bosch).

XEM THÊM