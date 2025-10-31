Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược

Ký kết này ghi nhận sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ của Việt Nam.

Hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, VNG sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng điện toán đám mây để nâng cao năng lực quản trị, giảng dạy và học tập trong hệ sinh thái giáo dục của NHG. Hai bên cũng sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý văn bằng và hồ sơ học tập, đảm bảo tính xác thực và minh bạch cho người học trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số, VNG thông qua nền tảng Zalopay sẽ phối hợp cùng NHG tích hợp phương thức thanh toán học phí và các dịch vụ nội bộ. Nghiên cứu áp dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao chất lượng khách hàng cùng các giải pháp quản lý rủi ro, phòng chống gian lận giao dịch tài chính, góp phần xây dựng môi trường giao dịch minh bạch, thuận tiện và an toàn.

Trong lĩnh vực truyền thông và kết nối cộng đồng, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động lan tỏa giá trị tích cực tới học sinh – sinh viên, cán bộ, nhân viên và cộng đồng. Trước mắt, VNG và NHG sẽ đồng hành trong Giải chạy trực tuyến UpRace, khuyến khích lối sống lành mạnh, tinh thần gắn kết và năng lượng tích cực trong toàn hệ sinh thái giáo dục của NHG.

Sự kiện ký kết giữa Nguyen Hoang Group và VNG không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác hai bên, mà còn thể hiện cam kết cùng hành động vì một Việt Nam số hóa - sáng tạo - bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia 2025-2030.