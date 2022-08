TP.HCM: Thị trường văn phòng cho thuê đang "nóng" trở lại

Đến sau 2023 mới bớt khan hiếm

Bà Từ Thị Hồng An cho biết nguồn cung thị trường văn phòng khu vực trung tâm thành phố thời gian qua luôn khan hiếm và nhu cầu thuê luôn lớn. Theo bà An, công suất các tòa nhà trung tâm thành phố như ở quận 1, quận 3 luôn trên 95%, riêng tòa nhà ở những con đường "vàng" như Lê Duẩn luôn đạt công suất 100% hay đường Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng... luôn đạt công suất cho thuê 95-97%.

Theo bà An, so với các nước trong khu vực, khách thuê văn phòng tại TP.HCM gặp khó khăn hơn do nguồn cung khan hiếm, không có nhiều sự lựa chọn, giá thuê cao hơn các văn phòng tương tự trong khu vực. Bà An cho hay nguồn cung khan hiếm sẽ kéo dài khi ít tòa nhà đưa vào vận hành, phải đến sau 2023 nguồn cung văn phòng mới cải thiện.