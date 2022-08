Cách thu hồi email đã gửi trong vòng 30 giây

Thứ Ba, 17/08/2021 08:08

Nếu vô tình gửi nhầm email cho người khác, bạn có thể dễ dàng thu hồi mọi thứ trong vòng 30 giây bằng mẹo nhỏ sau đây.

Nếu thường xuyên làm việc với email, chắc hẳn sẽ có đôi lúc bạn trả lời email với giọng điệu không phù hợp hoặc gửi nhầm cho người khác. Lúc này, tính năng Undo send (hủy gửi) sẽ là sự cứu cánh kịp thời.

Để kích hoạt tính năng Undo send, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ https://gmail.com/, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng.

Truy cập vào phần cài đặt Gmail. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải hộp thư và chọn See all settings (xem tất cả cài đặt).

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần tìm đến mục Undo send (hủy gửi), sau đó lựa chọn mốc thời gian là 30 giây, kéo xuống cuối trang và nhấn Save changes để lưu lại các thiết lập.

Lựa chọn thời gian thu hồi email là 30 giây. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, mỗi khi gửi email hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm thông báo Your message has been sent. Undo - View message (đã gửi thư, hoàn tác - xem thư) cho phép người dùng thu hồi email đã gửi thông qua tùy chọn Undo.

Lưu ý, nếu bạn vô hiệu hóa tính năng Undo (hoàn tác) trên nền web, nó sẽ không ảnh hưởng đến ứng dụng Gmail trên Android hoặc iOS.