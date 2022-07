Có Điện Quang: Nhà sáng - Tết sang

Thứ Tư, 06/01/2021 10:17

Tết đến xuân về là dịp để sum họp gia đình, quây quần bên nhau cùng đón chào một năm mới bình an, may mắn. Do đó, việc sửa sang, tân trang nhà cửa đón năm mới là một phần không thể thiếu. Việc chọn lựa các thiết bị điện an toàn cũng vô cùng quan trọng.

bắt đầu từ việc kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng từ phòng khách, gian bếp, phòng ngủ, cầu thang,… đến cả hành lang, sân vườn. Thay mới những chiếc bóng đèn đã lâu, có dấu hiệu tối màu, hư hỏng. Bổ sung thêm đèn trang trí như đèn nháy, đèn thả trần, đèn bàn, đèn hắt tường,… để tạo điểm nhấn cho không gian nhà thêm bắt mắt.

Người dân mua đèn tại Showroom Điện Quang để thay thế bóng đèn cũ đón Tết Tại Điện Quang, nhiều sản phẩm mẫu mã, thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, sang trọng, phù hợp với phong cách nhà cổ điển lẫn hiện đại… Sản phẩm đèn Led, đèn trang trí cao cấp của Điện Quang còn được ứng dụng công nghệ LED SMD tiên tiến, giúp tiết kiệm đến 80% điện năng tiêu thụ và đạt tuổi thọ chiếu sáng trung bình hơn 30.000 giờ, sẽ là lựa chọn lý tưởng cho không gian nhà bạn thêm sáng, đón Tết thêm sang. Để có một mùa Tết vui vẻ, ấm áp bạn phải chú ý việc phòng chống cháy nổ, mà trước hết là an toàn điện. Người dùng cần kiểm tra thật kỹ toàn bộ hệ thống điện và các thiết bị điện trong nhà bạn. Loại bỏ và thay mới ngay các thiết bị điện như: ổ cắm, bảng điện, đường dây, bóng đèn cũ... có dấu hiệu hư hỏng, rò rỉ điện, hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra, việc lựa chọn thiết bị điện an toàn là điều quan trọng không kém. Việc chọn một nhãn hiệu đáng tin cậy, uy tín, sử dụng thiết bị có chất lượng cao, an toàn… cũng là cách tự bảo vệ tổ ấm gia đình. Điện Quang là một trong những đơn vị được tin dùng - lựa chọn số 1 của nhiều gia đình, đa dạng chủng loại để phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình bạn, thiết bị điện của Điện Quang từ ổ phích cắm cao cấp, ở cắm du lịch tiện dụng, ổ cắm hẹn giờ thông minh, ổ cắm âm tường tinh tế, bảng điện, cầu dao ngắt điện,… đều được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Các sản phẩm đèn led Điện Quang được sản xuất theo công nghệ hiện đại Nhật Bản, sử dụng chip LED tiêu chuẩn Bắc Mỹ, nhựa chống cháy đạt chứng nhận Nhãn Xanh Việt Nam, đạt tiêu chí an toàn tối đa, giúp bảo vệ gia đình bạn khỏi các nguy cơ cháy nổ, tai nạn điện không đáng có. Điện Quang là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc tạo ra dòng sản phẩm thông minh, với ưu thế vượt trội về chất lượng, sự tiện nghi, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng…

Vũ Phong

