Tập đoàn bán lẻ Costco chia cổ tức đặc biệt

Ngày 11-12-2023, Costco đã công bố kết quả mạnh mẽ của quý đầu niên năm tài chính 2024. Tổng doanh thu đạt 242,29 tỉ USD, tăng 6,76% so với năm trước và tăng 47,14% so với quý trước. Thu nhập ròng đạt mức 6,29 tỉ USD, tăng 7,67% so với năm trước và vẫn ổn định kể từ quý trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đứng ở mức 14,16 USD, tăng 7,74% so với năm trước và tăng 65,86% kể từ quý trước.